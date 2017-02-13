«Калашников» поставил «Сайгу-12С» наркополицейским Индонезии

Концерн «Калашников» поставил первую партию полуавтоматических гладкоствольных ружей «Сайга-12С» Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты концерна также провели для индонезийских наркополицейских тренинг и демонстрационные стрельбы.

Ранее, 30 января, сообщалось, что «Калашников» из-за экспортных заказов увеличит штат на 30 процентов и перейдет на работу в три смены. Компания планирует набрать более 1,7 тысячи новых работников производственных специальностей.

Гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Сайга-12С» использует газоотводную автоматику и обеспечивает значительную огневую мощь и практическую скорострельность на дистанциях ближнего боя. Оружие может комплектоваться широким спектром патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 миллиметров, снаряженных картечью или пулей в различных вариантах. Оснащается складным рамочным прикладом с резиновым затыльником.

Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку Пикатинни для установки дополнительных прицельных приспособлений. Планки в нижней части цевья и под газовым блоком на стволе позволяют ставить дополнительные рукоятки и фонари.