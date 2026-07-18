Озвучена неожиданная версия убийства найденного без головы и органов бойца ВСУ

Иванников: Дело о найденном без головы бойце ВСУ может быть связано с трансплантологами

Дело о найденном без головы и внутренних органов военнослужащем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марьяне Пенкальском может быть связано с «черными трансплантологами». Неожиданную версию в разговоре с aif.ru озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его мнению, бойца могли «разобрать на донорские органы» в прифронтовой зоне. «Черные трансплантологи используют иностранных наемников для изъятия органов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То, что у боевика отсутствовали органы, как раз и свидетельствует о том, что его распотрошили с целью получения внутренних органов и последующей перепродажи», — высказался эксперт.

При этом Иванников допустил и другой вариант — убийцы Пенкальского могли специально имитировать работу трансплантологов, чтобы запутать следствие и скрыть другое преступление, например, грабеж.

Ранее сообщалось, что ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу, чье тело нашли без головы и внутренних органов, на суицид и саботируют расследование. В воинской части родственникам сообщили, что Пенкальский якобы самовольно покинул расположение подразделения и впоследствии погиб при невыясненных обстоятельствах.