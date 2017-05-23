«Калашников» показал комплект модернизации для АК-74

Концерн «Калашников» продемонстрировал на своем канале в YouTube новый модернизационный комплект для автоматов семейства АК-74. Усовершенствованный автомат получил жестко закрепленную крышку ствольной коробки, новое цевье с рукояткой, дульный тормоз-компенсатор с пламегасителем и эргономичный приклад.

В настоящее время в частях и на складах вооруженных сил находится несколько миллионов автоматов семейства АК-74. Их модернизация позволяет повысить эффективность стрелкового оружия со значительно меньшими затратами, чем при приобретении новых моделей. Комплект уже поставляется в интересах Минобороны.