Российские дальнобойные БПЛА «поумнели»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности, которые Вооруженные силы России используют для поражения тыловых объектов Киева, получили умную оптику. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Автор обратил внимание, что большинство запускаемых Россией дронов оснащают системой распознавания целей. Оборудование автоматически помечает и классифицирует обнаруженные объекты.
Канал опубликовал фрагмент работы дальнобойного дрона, который поразил стоянку грузовиков. БПЛА выделил обнаруженные машины на экране оператора.
«Это позволяет использовать их максимально автономно», — подчеркнул канал.
Ранее в июле на Украине заявили, что российские дроны «Герань Сикер» с системой автоматического распознавания, захвата и наведения на цель нельзя заглушить при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы.