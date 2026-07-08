Российские дальнобойные БПЛА «поумнели»

Дальнобойные БПЛА Вооруженных сил России получили умную оптику

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности, которые Вооруженные силы России используют для поражения тыловых объектов Киева, получили умную оптику. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание, что большинство запускаемых Россией дронов оснащают системой распознавания целей. Оборудование автоматически помечает и классифицирует обнаруженные объекты.

Канал опубликовал фрагмент работы дальнобойного дрона, который поразил стоянку грузовиков. БПЛА выделил обнаруженные машины на экране оператора.

«Это позволяет использовать их максимально автономно», — подчеркнул канал.

Ранее в июле на Украине заявили, что российские дроны «Герань Сикер» с системой автоматического распознавания, захвата и наведения на цель нельзя заглушить при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы.