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13:31, 8 июля 2026Наука и техника

Российские дальнобойные БПЛА «поумнели»

Дальнобойные БПЛА Вооруженных сил России получили умную оптику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности, которые Вооруженные силы России используют для поражения тыловых объектов Киева, получили умную оптику. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание, что большинство запускаемых Россией дронов оснащают системой распознавания целей. Оборудование автоматически помечает и классифицирует обнаруженные объекты.

Канал опубликовал фрагмент работы дальнобойного дрона, который поразил стоянку грузовиков. БПЛА выделил обнаруженные машины на экране оператора.

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«Это позволяет использовать их максимально автономно», — подчеркнул канал.

Ранее в июле на Украине заявили, что российские дроны «Герань Сикер» с системой автоматического распознавания, захвата и наведения на цель нельзя заглушить при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы.

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