Полковник Матвийчук: У Украины нет возможности сбивать баллистические ракеты

У Украины сегодня нет возможности сбивать российские баллистические ракеты, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Украинская столица вновь оказалась под ударом российских войск. Киев атакован баллистическими ракетами, в городе прогремело множество взрывов. По сообщению Минобороны, Россия нанесла массированный удар возмездия в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщила украинская армия, ни одна из ракет не была сбита.

«Украина сегодня не имеет возможности сбивать ракеты с баллистической траекторией. Те Patriot, которые у них остались, они старой модификации, или, как мы говорим, просроченные. То есть Украина сегодня полностью дырявое ведро для наших ракет», — сказал Матвийчук.

Согласно заявлению Минобороны РФ, одной из целей стал завод «Самсунг-Украина». Как уточнили в оборонном ведомстве, предприятие производило комплектующие для ракет «Фламинго» FP-5. Заводской комплекс также являлся местом хранения деталей для этих ракет. Кроме того, поражен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

