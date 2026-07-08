Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

МО РФ: Армия России нанесла групповой удар по Киеву, поражен завод «Самсунг-Украина»

Украинская столица вновь под ударом российских войск. Киев атакован баллистическими ракетами, в городе прогремело множество взрывов. По сообщению Минобороны, Россия нанесла массированный удар возмездия в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше десяти взрывов за полчаса прогремели в Киеве — он под ударом ракет «Искандер». Местные жители пишут об отключении света в некоторых частях города. По их словам, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. По некоторым данным, под удар попала ТЭЦ-5 — после взрывов там начался пожар. Также публиковались сведения о попаданиях по заводу «Визар», который используется для производства и хранения ракетного вооружения. Как сообщила украинская армия, ни одна из ракет не была сбита.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Согласно заявлению Минобороны РФ, одной из целей стал завод «Самсунг-Украина». Как уточнили в оборонном ведомстве, предприятие производило комплектующие для ракет «Фламинго» FP-5. Заводской комплекс также являлся местом хранения деталей для этих ракет. Кроме того, поражен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Кличко обвинил власти Украины в срыве плана обороны столицы

Киев настаивает на безотлагательном проведении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Целью этого он назвал рассмотрение части совместных с государством шагов по воплощению Комплексного плана устойчивости столицы. Как следует из сообщения чиновника, план обороны Киева до сих пор не был согласован. Ранее Кличко также жаловался на самый массированный удар по Киеву. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что даже украинский мэр смог понять масштабы удара возмездия.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ранее уже грозил Кличко ответственностью в случае провала подготовки Киева к следующей зиме. Он предупреждал, что мэрии столицы необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».