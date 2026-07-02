В МИД описали массированный удар по Украине фразой «даже Кличко смог»

Даже мэр Киева Виталий Кличко смог понять масштабы удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также привела его реакцию после удара. «Даже Кличко смог четко сформулировать на этот раз: "Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака"», — написала Захарова.
В том числе она напомнила, что удары наносились не по мирным объектам, а по используемым в интересах Вооруженных сил Украины военно-стратегическим целям.
Армия России нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. В Минобороны подчеркнули, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.