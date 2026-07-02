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15:36, 2 июля 2026Бывший СССР

В МИД описали массированный удар по Украине фразой «даже Кличко смог»

Захарова: Даже Кличко смог понять масштабы удара возмездия по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Даже мэр Киева Виталий Кличко смог понять масштабы удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также привела его реакцию после удара. «Даже Кличко смог четко сформулировать на этот раз: "Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака"», — написала Захарова.

В том числе она напомнила, что удары наносились не по мирным объектам, а по используемым в интересах Вооруженных сил Украины военно-стратегическим целям.

Армия России нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. В Минобороны подчеркнули, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

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