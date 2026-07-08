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13:34, 8 июля 2026Мир

На саммите НАТО призвали к диалогу с Россией по Украине

Глава МИД Бельгии Прево заявил о моменте для переговоров с Россией по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Момент для начала переговоров Европейского союза (ЕС) с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине настал. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево на полях саммита НАТО, передает РИА Новости.

«Сигнал пробуждения, с которым мы сталкиваемся, представляет подходящий момент для начала диалога с Россией с целью достижения мирного соглашения», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Однако Прево не раскрыл, на каких условиях должны начаться переговоры и конкретную повестку. Вместо этого он призвал к параллельному «сдерживанию» и росту военных расходов.

5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам с представителями Европы. Он подчеркнул, что европейским лидерам «достаточно взять телефон и набрать номер».

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