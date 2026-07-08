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Культура
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13:36, 8 июля 2026Культура

SHAMAN поделился кадрами со свадьбы с Мизулиной

SHAMAN опубликовал видео свадебного танца с Екатериной Мизулиной
Ольга Коровина

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, поделился кадрами со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Певец поздравил подписчиков с Днем семьи, любви и верности и выложил ролик, на котором исполняет медленный танец с Мизулиной. Публикацию он сопроводил песней «Ты моя».

Ранее SHAMAN ответил на слухи о расставании с Екатериной Мизулиной. Дронов отметил, что их с супругой одинаково смешат как сообщения о тайной свадьбе, так и слухи о разводе. Артист уточнил, что официальная регистрация брака с Мизулиной случилась в ноябре 2025 года в Донецке, а поводом для новостей о тайной свадьбе стал обычный ужин с родственниками.

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