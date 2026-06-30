SHAMAN ответил на слухи о расставании с Мизулиной

Певец SHAMAN посмеялся над слухами о тайной свадьбе и разводе с Екатериной Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал слухи о расставании с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает Пятый канал.

Дронов отметил, что их с супругой одинаково смешат как сообщения о тайной свадьбе, так и слухи о разводе.

«Мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать. Либо нам тайно жениться, либо тайно разводиться», — высказался SHAMAN.

Артист уточнил, что официальная регистрация брака с Мизулиной случилась в ноябре 2025 года в Донецке. Поводом для новостей о тайной свадьбе, по его словам, стал обычный ужин с родственниками.

«Вы уже определитесь, вы нас жените или разводите?» — обратился Дронов к представителям СМИ.

Ранее SHAMAN высказался о своем разводе с бывшей супругой. Отвечая на вопрос о расторжении брака в Год семьи (таким был провозглашен 2024 год), Дронов отметил, что он «тоже живой человек».