SHAMAN объяснил развод с женой

SHAMAN оправдался за развод с женой в Год семьи фразой о Екатерине Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался о своем разводе с бывшей супругой. Об этом он сообщил во время пресс-конференции РИА Новости.

Отвечая на вопрос о расторжении брака в Год семьи (таким был провозглашен 2024 год), Дронов отметил, что он «тоже живой человек».

«Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть. Я был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку» — заявил Ярослав.

Также артист сказал, что именно в конце Года семьи — декабре 2024 — он начал свои отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», — сказал он.

Ранее заслуженный артист России опубликовал свою новую песню «Россия-мама» и клип на нее. По сюжету клипа SHAMAN выступает в роли детектива, борющегося с «силами зла».