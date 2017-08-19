Минобороны начало тестировать электромотоциклы «Калашникова»

Министерство обороны приступило к тестированию электрических мотоциклов, произведенных концерном «Калашников». Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор компании Алексей Криворучко.

По его словам, «Калашников» будет производить мотоциклы разных моделей и классов, однако упор будет сделан именно на электрические. Они будут продемонстрированы на форуме «Армия-2017» в парке «Патриот».

Криворучко отметил, что это не единственная разработка компании на электротяге. «За электродвигателями будущее, мы это понимаем, поэтому в ближайшее время кое-что анонсируем», — уточнил он.

Гендиректор добавил, что мотоциклы делаются с ориентиром на гражданский рынок. Так, ранее были продемонстрированы электромотоциклы для полицейских.

Видео презентации электромотоциклов «Иж», предназначенных для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб была опубликована на странице концерна Калашников в Facebook ранее в августе. Предполагалось, что образцы будут переданы столичной полиции для испытаний в конце августа.

Максимальная мощность мотоциклов составляет 15 киловатт, запас хода на одной зарядке достигает 150 километров.