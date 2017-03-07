«Калашников» купил новосибирского разработчика средств постановки помех

Концерн «Калашников» выкупит треть акций новосибирского Института прикладной физики, одного из отечественных разработчиков ракетной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в госкорпорации «Ростех».

Акции выкуплены у компании «Курганприбор».

«Наш новый партнер позволит концерну нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия. Сделку планируется завершить до конца 2017 года», — сообщил глава концерна Алексей Криворучко.

Федеральный научно-производственный центр «Институт прикладной физики» создан в 1966 году. Является одним из ведущих разработчиков комплексов постановки помех и боеприпасов радиоэлектронного противодействия.

Институтом выпускаются снаряды для постановки радиолокационных и оптикоэлектронных помех, маскирующих завес для пассивной защиты от управляемого оружия самолетов, кораблей и наземных объектов. Кроме того, институт разрабатывал неуправляемые авиационные реактивные снаряды С-8 и С-13.