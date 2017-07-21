Госдума облегчила экспорт гражданского и служебного оружия

Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий российским производителям гражданского и служебного оружия расширить экспорт своей продукции. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает РИА Новости.

Производители смогут продвигать продукцию на экспорт с помощью торговых связей «Рособоронэкспорта».

По мнению автора инициативы, первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, «необходимость совершенствования системы экспорта гражданского и служебного оружия приобретает особую актуальность и в контексте секторальных санкций, введенных ЕС, США и рядом других государств». В частности, сильно осложнилась внешнеторговая деятельность концерна «Калашников».

«Рособоронэкспорт» с 2007 года является единым государственным посредником, уполномоченным продавать продукцию военного назначения за рубеж.