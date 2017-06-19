«Рособоронэкспорт» сообщил объем заказов на российское оружие

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на продукцию военного назначения на данный момент составляет около 45 миллиардов долларов. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

По его словам, за первую половину 2017 года компания передала заказчикам продукции на три миллиарда долларов и подписала новых контрактов на восемь миллиардов. Михеев отказался уточнять состав проданного вооружения и техники, а также заказчиков.

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год, при этом на долю «Рособоронэкспорта» приходится около 13-14 миллиардов. Разница приходится на ряд старых контрактов, заключенных до 2007 года, а также на новые соглашения по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей.

«Рособоронэкспорт» с 2007 года является единым государственным посредником, уполномоченным продавать продукцию военного назначения за рубеж. До того момента правом самостоятельной внешнеторговой деятельности владел ряд крупных предприятий оборонки, в частности РСК «МиГ», реутовское НПО машиностроения, КБ машиностроения (Коломна) и КБ приборостроения (Тула).

Сейчас такое право вновь передано ряду оборонных холдингов в части организации сервисного обслуживания и поставки запчастей.