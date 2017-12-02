Россию сочли создателем миграционного кризиса в Европе

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко обвинил Россию в создании миграционного кризиса в Европе. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, конфликт в Сирии начался в 2011 году, а мигранты стали прибывать на европейскую территорию только весной 2015-го, и этому есть объяснение. «В России было принято решение после того, как Европа ввела экономические санкции: "давайте создадим им проблемы". Они создали проблему: выделялось по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу. Миллион беженцев — миллиард долларов», — сказал Геращенко.

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Он добавил, что из-за наплыва мигрантов в Европе создалась атмосфера ксенофобии, а также увеличилось влияние различных националистических партий, которые известны своими пророссийскими взглядами. Никаких доказательств в пользу своей версии депутат не привел.

В 2015-м в ЕС возник самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются вооруженные конфликты.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях. Политики и общественные активисты постоянно позволяют себе резкие высказывания в адрес России. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.