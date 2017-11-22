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В Европе предупредили о скорой смерти десятков тысяч беженцев

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Власти Греции предупредили, что в скором времени больше десяти тысяч беженцев, живущих на островах, могут умереть. Об этом сообщает Reuters.

«Это гонка со временем. Этой зимой люди снова будут умирать, если им не позволят массово и по одиночке перебираться на материковую часть страны», — рассказала Джана Фрей, глава ответственного за Грецию подразделения Международного комитета спасения.

По ее словам, причиной смерти может стать не только плохая погода, но и перенаселенность лагерей для беженцев и условия жизни в них. «Ничем нельзя объяснить то, что людей продержат в этих ужасных условиях еще одну зиму», — сказала в беседе с Reuters представитель Human Rights Watch.

В конце ноября 2016 года в лагере беженцев на острове Лесбос во время готовки загорелся и взорвался газовый баллон. Погибли пожилая женщина и ребенок. После этого мигранты подожгли свой лагерь.

В 2015-м в ЕС возник самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются вооруженные конфликты.

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