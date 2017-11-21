Задержанный в Минске украинский журналист сознался в шпионаже

Украинский журналист Павел Шаройко, задержанный 20 октября в Белоруссии, сознался в шпионаже. Об этом он рассказал следователям Комитета государственной безопасности, передает телеканал ОНТ.

В распоряжение СМИ попало видео с частью допроса, на котором Шаройко раскрыл имя своего куратора — советника посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, которого знает еще со времен службы в Минобороны.

По утверждению официального представителя КГБ Дмитрия Побяржина, задержанный также сообщил свое воинское звание — полковник. Также стало известно, что Скворцов является работником Главного Управления разведки Министерства обороны Украины.

20 ноября Шаройко был пойман с поличным. Во время обыска у него были обнаружены копии донесений, направленных им ранее в Киев. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Скворцова уличили в деятельности, которая не совместима с дипломатическим статусом, и объявили в Белоруссии персоной нон грата.