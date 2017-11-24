Лукашенко обрушился с критикой на Порошенко из-за дела о шпионаже

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Петр Порошенко нарушил свое обещание не разглашать информацию о задержании журналиста Павла Шаройко, обвиняемого Минском в шпионаже. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, главы двух государств обсуждали «дело о шпионаже» во время встречи в ОАЭ в начале ноября и договорились не предавать детали огласке. Однако Порошенко, сказал белорусский лидер, слово не сдержал: «Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной».

Украинского журналиста Шаройко задержали 25 октября в Минске. Как утверждает белорусский Комитет госбезопасности, украинец создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

На Шаройко завели уголовное дело о шпионаже, в ноябре он признал вину.

После задержания Шаройко Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвинили в деятельности, которая не совместима с дипломатическим статусом: он якобы координировал работу украинского журналиста.