Советника посольства Украины в Белоруссии объявили персоной нон грата

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин, передает портал tut.by.

Скворцова уличили в деятельности, которая не совместима с дипломатическим статусом: он якобы координировал работу журналиста Павла Шаройко, задержанного за шпионаж.

Побяржин сообщил, что Шаройко был задержан с поличным 25 октября. Журналист создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Во время обыска у Шаройко были обнаружены копии донесений, направленных им ранее в Киев.

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Это не первый дипломатический скандал между Минском и Киевом. 31 августа Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало украинского дипломата Валерия Джигуна после заявлений замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елены Зеркаль о том, что Белоруссия только на словах является партнером Киева, «а на самом деле действует совсем по-другому».

В марте Киев обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в оскорблении чести и достоинства украинцев. Посольство Украины в Минске возмутилось «обвинениями граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительными определениями в адрес героев небесной сотни и защитников революции достоинства».