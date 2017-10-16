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Це не Європа

Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы

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Фото: Максим Никитин / ТАСС

Украина избрала своей главной внешнеполитической целью евроинтеграцию, но за последнее время умудрилась поссориться практически со всеми европейскими соседями. Последним объектом нападок стал президент Чехии Милош Земан, который предложил смириться с потерей Крыма. Ранее конфликтные ситуации возникали с Венгрией, Румынией, Польшей, Белоруссией и даже США. «Лента.ру» разбиралась, почему Киев занял столь жесткую позицию в отношениях со своими партнерами и союзниками.

Надо меньше пить

«Крики из пещеры неандертальцев, которым не место в Европе», — так чешские власти охарактеризовали реакцию Киева на выступление Милоша Земана в ПАСЕ. Негодование украинцев вызвали слова президента Чехии о том, что потеря Крыма — «завершенное дело». «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — заявил Земан.

Президент выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат компенсаций Киеву. «Будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — отметил чешский лидер. Интересно, что при обсуждении речи Земана в ПАСЕ никто не возмутился его предложением. А как только очередь дошла до представителя Киева Владислава Голуба, время на вопросы истекло.

МИД Украины отреагировал оперативно, заявив, что Земан предлагает легитимизировать аннексию Крыма. А депутаты Верховной Рады словно с цепи сорвались. Представитель фракции «Батькивщина» Леонид Емец назвал президента Чехии падлюкой, внефракционный депутат Борислав Береза — феерическим мерзавцем. «Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он сказал, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал», — иронизировал народный избранник. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила чешского президента в чудовищном цинизме.

Понятно: чешский лидер наступил Киеву на больную мозоль. Но в последнее время Украина все чаще выбирает жесткую стилистику в общении с соседями и действует, не обращая внимания на своих партнеров и их собственные мозоли. Пример тому — критика киевских властей со стороны Будапешта. Поводом для нее послужил новый закон об образовании, принятый Киевом в сентябре. Он предполагает перевод всех национальных школ на украинский язык обучения. Понятно, что основной удар направлен на русские школы, но досталось всем.

Венгрия назвала закон позорным и пригрозила Киеву потерей дружбы. Когда документ был подписан президентом, конфликт разгорелся с новой силой. В Будапеште заявили, что Киев может забыть о европейском будущем, пообещав блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине в международных организациях. Власти Венгрии также пригрозили инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС и анонсировали введение санкций против Киева. Дошло до того, что глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто самовольно прибыл в Закарпатскую область и отказался встречаться там с украинским коллегой Павлом Климкиным. В переводе с дипломатического это означает неприличный жест с применением среднего пальца.

Как Петр Алексеевич поссорился с Ярославом Раймундовичем

Киевские чиновники признают, что денежных средств на реализацию закона об образовании в бюджете нет. Сложно понять, что побудило Украину принимать нормативный акт сейчас, когда страна так нуждается в международной поддержке. А между тем с резкой критикой закона выступили также власти Румынии, Молдавии и Польши. С Варшавой у Киева особые отношения. Во время Майдана Польша активно помогала оппозиции, именно в эту страну едет больше всего украинских трудовых мигрантов.

Список польских претензий не ограничивается законом об образовании. В августе СМИ узнали о ссоре между Петром Порошенко и лидером правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским. Отмечается, что конфликт разгорелся на неофициальной встрече в Варшаве. По данным еженедельника «Зеркало недели», Качиньский обвинил Киев в хамской неблагодарности. «Якобы Леха Качиньского убили именно из-за его активности на Востоке. Из-за поездок в Грузию, из-за проектов с Украиной и дружбы с [Виктором] Ющенко. А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА (Украинская повстанческая армия, причастная к Волынской резне — этническим чисткам поляков в 1943 году — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в публикации.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву не стоит строить национальную идентичность на личности командующего УПА Романа Шухевича и подобных ему персонажей. Летом 2016-го сейм Польши признал геноцидом Волынскую резню. В Польше сняли фильм об этой трагедии, и боевики УПА показаны там большим злом, чем нацисты. Ващиковский заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой (возглавлял боевое крыло УПА — прим. «Ленты.ру») в Европу не попадете», — отметил Ващиковский. К слову, фильм о Волынской резне на Украине запретили, а Порошенко выразил сожаление в связи решением сейма о геноциде.

С президентом США Дональдом Трампом украинцы поссорились еще до его избрания. В ходе предвыборной кампании он обмолвился, что жители Крыма хотят быть частью России. На Украине фаворитом заокеанской предвыборной гонки считали Хиллари Клинтон и в выражениях в адрес республиканца не стеснялись.

Глава МВД Арсен Аваков объявил Трампа опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко охарактеризовал Трампа как «идиота, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы». Правда, после победы республиканца на выборах риторика киевских политиков резко изменилась. Так, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выразила мнение, что сейчас весь мир готов ловить Трампа даже у туалета.

Не удалось избежать нападок Украины и миролюбивой Белоруссии, хотя именно в Минске ведутся переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Яблоко раздора — российско-белорусские учения «Запад-2017». Украинские политики на все лады обвиняли Минск в несамостоятельной, беспомощной политике и пророчили захват страны российской армией. Минские чиновники так скрупулезно разъясняли оборонительный характер маневров, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не выдержал и призвал прекратить оправдываться. Учения закончились, но в Киеве нашли новый повод для претензий. По мнению украинского руководства, с территории Белоруссии выведена только часть российских войск.

Непонимание в Минске вызвало и заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, которая сказала, что Белоруссия — партнер Киева только на словах, «а на самом деле действует совсем по-другому». По ее мнению, одна из проблем — намерение Белоруссии вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ответ представителя украинского посольства вызвали в МИД Белоруссии, где ему было указано на недопустимость угроз.

Дошли до Берлина

Не все просто у Украины и с международными организациями. В Брюсселе постоянно подчеркивают, что не собираются принимать страну в Евросоюз, об этом же говорят руководители НАТО. Да, вступило в силу соглашение об ассоциации Украины с ЕС, но украинские предприниматели теперь все чаще критикуют его условия из-за квот на вывоз продукции.

Одной из причин многочисленных скандалов эксперты называют падение профессионализма украинских дипломатов. В последние годы многие были вынуждены уехать из страны, кому-то пришлось уволиться. Возможно, в былые времена спорные с дипломатической точки зрения решений были бы отложены или скорректированы.

С другой стороны, нежелание европейских партнеров боле терпеть украинские капризы — результат усталости европейцев от проблем Украины. Киевское руководство не демонстрирует желания завершить конфликт в Донбассе, а западные страны несут из-за этого убытки. По некоторым данным, Евросоюз потерял из-за антироссийских санкций 100 миллиардов долларов. Согласно информации австрийского института экономических исследований, объем экспорта Евросоюза в Россию упал со 120 миллиардов евро в 2013 году до 72 миллиардов евро в 2016-м.

Больше всех пострадала Германия, потерявшая 11,1 миллиарда евро. Возможно, именно этим объясняется жесткая позиция Берлина по урегулированию на Юго-Востоке. В частности, посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе вполне могут пройти и до того, как на всех административных зданиях будут подняты украинские флаги. Это вызвало бурю негодования у киевских политиков — дипломата вызвали в МИД Украины, а депутат Рады Алексей Гончаренко расписал краской из баллончика фрагмент Берлинской стены, установленный возле немецкого диппредставительства.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что политическая нетерпимость стала характерной чертой постмайданной Украины. Резкие, подчас радикальные заявления, неизменно вызывали поддержку и одобрение сторонников власти. «Но если внутри страны на этом языке еще можно говорить с недовольными внутренней политикой, то на международной арене это встречает неприятие и отпор, — говорит эксперт. — Страны-соседи Украины сначала воспринимали этот язык с некоторым удовольствием — использовали такую риторику как элемент давления на Россию. Потом резкость Украины списывали на войну, пытались относиться к Киеву с пониманием. Но сейчас все это вызывает раздражение».

Политолог подчеркивает, что наиболее консолидирован и активен на Украине именно правый, националистический электорат. Именно ему пытаются угодить политики, за их голоса и симпатии они ведут борьбу, продвигая непродуманные инициативы, делая необдуманные заявления. В результате на первый план выходят неоднозначные, сомнительные события и герои украинской истории, что тоже не добавляет взаимопонимания с другими странами.

Игорь Кармазин

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