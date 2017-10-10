МИД Украины возмутился предложением президента Чехии по Крыму

На Украине с возмущением восприняли высказывания президента Чехии Милоша Земана во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявили в украинском МИДе.

«Попытка предложить не только умиротворения агрессора, но и легитимизации аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории является абсолютно неприемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора», — подчеркнули в ведомстве.

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МИД подчеркнул, что «Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой».

Ранее во вторник Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — отметил он. Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — добавил чешский лидер.

Свое возмущение словами Земана выразили депутаты Верховной Рады. Например, представитель фракции «Батькивщины» Леонид Емец назвал политика падлюкой. Внефракционный депутат Борислав Береза написал в соцсети, что чешский лидер — феерический мерзавец. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посчитала слова Земана чудовищно циничными.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина и страны Запада признать результаты плебисцита отказались.