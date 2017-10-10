Чешский премьер открестился от слов Земана о Крыме

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подверг критике слова президента страны Милоша Земана о том, что Крым можно считать потерянным для Украины. Об этом Соботка заявил в своем Twitter.

«Выступление Земана в Совете Европы резко контрастировало с нашей внешней политикой, и у президента не было мандата чешского правительства», — подчеркнул премьер.

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Земан заявил, ранее, что забрать у России Крым и вернуть Украине будет означать европейскую войну. Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву.

МИД Украины резко осудил высказывания Земана. Свое возмущение словами Земана выразили и депутаты Верховной Рады.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина и страны Запада признать результаты плебисцита отказались.