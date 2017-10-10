Венгрия инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Будапешт потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за принятого Киевом закона об образовании. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с лидерами закарпатских венгерских организаций и представителями церквей в Ужгороде, передает газета Magyar Nemzet.

По его словам, новый закон нарушает пункты Соглашения, и способен привести к еще худшим последствиям для национальных меньшинств, чем было в годы СССР. Он пояснил, что школы, преподающие не на украинском языке, оказались в десятилетней перспективе под угрозой закрытия, что лишит жителей родного языка. «Мы не можем допустить этого, венгерское правительство займет максимально твердую позицию по этому вопросу. Неприемлемо, чтобы в ЕС в 21 веке закрывались школы лишь потому, что учат на языках меньшинств», — заявил министр.

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Сийярто пообещал, что обратит внимание на украинский закон на встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в следующий понедельник в Люксембурге. Он добавил, что единственным способом устранить данное нарушение прав меньшинств является усиление международного давления на Киев.

5 октября Венгрия призвала Россию объединиться для совместного давления на Украину. По словам заместителя главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши, соседи Украины должны вместе выступить против закона об украинизации образования. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу».

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.