Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании

Глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар заявил, что в случае подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает сайт 168ora.hu.

Он охарактеризовал закон как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым». «Украина потеряет друга, (...) И Украине лучше бы иметь больше друзей, чем врагов», — отметил Лазар.

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Десятью днями ранее Будапешт информировал, что обратился в ОБСЕ и ООН с жалобой на новый закон об образовании на Украине, запрещающий национальным меньшинствам этой страны учиться на родном языке. 10 сентября венгерские власти объявили, что больше не будут поддерживать инициативы Украины в международных организациях, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп побеседовать о законе о тотальной украинизации образования.

7 сентября Сийярто назвал новый закон на Украине противоречащим ценностям Европейского союза.

Двумя днями ранее Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.