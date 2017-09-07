МИД Венгрии назвал позорным принятый Радой закон об украинизации образования

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям Европейского союза. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства сделал такое заявление после неформального саммита министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине. «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — заявил Сийярто.

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Днем ранее венгерское правительство выразило решительный протест в связи с новым законом об образовании, одобренным Верховной Радой. С таким заявлением выступил государственный секретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.