Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств

Венгерское правительство выразило решительный протест в связи с новым украинским законом об образовании, который был одобрен Верховной Радой. Об этом в среду, 6 сентября, заявил государственный секретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи, передает ТАСС.

«Это беспрецедентное ограничение прав 150 тысяч этнических венгров, это полностью противоречит конституции», — сказал Потапи.

Он добавил, что новый закон противоречит прежним обязательствам Украины не ограничивать права венгерского меньшинства. В этой связи Будапешт ожидает, что Киев пересмотрит вопрос применения закона и изменит его положения, чтобы не пострадали права этнических меньшинств.

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5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.

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