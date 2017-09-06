Рада приняла закон о тотальной украинизации образования

Принятый Верховной Радой Украины во вторник, 5 сентября, закон об образовании вводит фактический запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает «Страна».

По информации издания, во втором чтении в законе была принята норма о том, что с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств, в том числе и русском. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменяется. А с 2020 года обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.

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В июле глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявлял, что у правительства нет средств на реформу образования, которая подразумевает введение 12-летнего среднего образования и украинизацию школ. «Чтобы сделать полноценную реформу образования нам нужно 87 миллиардов гривен (около 202 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Мы будем все делать для того, чтобы найти эти средства как внутри страны, так и из внешних источников», — сказал он.

В июне стало известно, что Минобразования Украины намерено включить в программу по литературе произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, Юрия Андруховича, известного тем, что он назвал русский язык «языком блатняка и попсы», Василя Шкляра, члена партии «СС Галичина» и Оксаны Забужко, автора бестселлера «Полевые исследования украинского секса».

В августе 2016-го Киев отменил в украинских школах изучение таблицы сложения в полном объеме в первом и втором классах.