Гройсман признал отсутствие денег на украинизацию школ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у правительства нет средств на реформу образования, которая подразумевает введение 12-летнего среднего образование и украинизацию школ. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает РИА Новости Украины.

«Чтобы сделать полноценную реформу образования нам нужно 87 миллиардов гривен (около 202 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Мы будем все делать для того, чтобы найти эти средства как внутри страны, так и из внешних источников», — сказал глава кабмина.

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Как отмечает издание «Страна», в рамках реформы химия, физика, биология, астрономия, экология и география будут объединены в один предмет — «Человек и природа», а алгебра и геометрия — в один предмет «Математика». Кроме того, в школах должна пройти украинизация — языки национальных меньшинств, в том числе русский, детям будут преподаваться только в младших и средних классах.

В июне сообщалось, что министерство образования Украины намерено включить в программу по литературе произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, Юрия Андруховича, известного тем, что он назвал русский язык «языком блатняка и попсы», Василя Шкляра, члена партии «СС Галичина» и Оксаны Забужко, автора бестселлера «Полевые исследования украинского секса».

В августе 2016-го украинские власти отменили изучение таблицы сложения в полном объеме в первом и втором классах.