На рідну мову

Одним росчерком пера депутаты Верховной Рады Украины спровоцировали недовольство практически всех стран-соседей, приняв закон об образовании. Европейские партнеры Киева озабочены тем, что обучение в государственных школах постепенно переведут на украинский язык, а языки нацменьшинств исключат из учебного процесса. «Лента.ру» разбиралась в нюансах и возможных последствиях реформы.

Учат в школе

На Украине на языках нацменьшинств сейчас учатся около 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях. Всего в стране более 15 тысяч школ, из них с русским языком обучения — 581, румынским — 75, венгерским — 71, молдавским — 3 и польским — 5. При этом, по словам заместителя министра образования и науки Павла Хобзея, всего в украинских школах почти 10 процентов учеников обучаются на русском языке. Интересно, что в частных школах примерно 40 процентов учеников выбирают в качестве языка образования именно русский.

Такая статистика, однако, не смутила украинских законодателей. В первый день осенней сессии, 5 сентября, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении закон «Об образовании». Документ уже поддержал президент страны Петр Порошенко, заявив, что новая школа открывает двери для «нового поколения украинцев — компетентных, патриотичных, открытых миру». «Образование — это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции закона "Об образовании" дает нам этот ключ», — уточнил глава государства.

Главное в реформе то, что в школах фактически запрещается преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств, начиная с пятого класса. К 2020-му обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано полностью. С 2018-го прекращается издание учебников на русском языке. Небольшие поблажки сделаны только для «коренных народов Украины». Это понятие нигде четко не прописывается, но авторы закона отнесли к таковым крымских татар, крымчаков и караимов. Им позволят формировать в школах отдельные классы. Разрешается также преподавать один или несколько предметов на английском языке и других языках стран Евросоюза, но русскоязычное образование исчезнет полностью.

В частных школах для обучения украинский язык выбирает только около 60 процентов учеников Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Эксперты говорят, что такие законодательные новации противоречат 10-й статье Конституции Украины, в которой сказано, что государственным языком является украинский, но государство способствует развитию и русского языка, и языков других национальных меньшинств. Право свободного пользования родными языками во всех сферах общественной жизни, включая образование, гарантировалось и в Декларации прав национальностей Украины.

Противоречит новый закон также закону «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» от 2003 года. «Тот язык, который является для детей родным, практически будет запрещен для выпускников средних школ, потому что в старших классах он просто не будет изучаться», — предрекает противник реформы, депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Сторонники преобразований называют изменения естественными. «Украина — единственная страна — носитель украинского языка, и закон "Об образовании" расширяет употребление государственного языка в образовательной сфере, это нормально», — говорит министр образования Лилия Гриневич. В ведомстве новшества объясняют как раз заботой о будущем детей, обучающихся на языке нацменьшинств. Отмечается, что в 2016 году 60 процентов учеников венгерских и румынских школ не преодолели порог тестирования по украинскому языку, а значит, их возможности получить на Украине высшее образование были сильно ограничены.

Нож в спины

Проект украинизации образования вызвал возмущение у большинства стран-соседей Украины. Примечательно, что с требованием наложить вето на закон к Петру Порошенко обратились не только украинские оппозиционные политики, но и соратник главы государства, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль (в регионе проживают не менее 150 тысяч этнических венгров, а также более 20 тысяч этнических словаков и румын).

Лилия Гриневич (справа) считает изменения естественными Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости

Самую жесткую и даже агрессивную позицию заняла Венгрия. Сначала позорным и стыдным документ назвал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал он. Позже Будапешт обратился с жалобой в ОБСЕ и ООН. Сийярто объяснил, что Венгрия просит принять меры, которые не позволят закону вступить в силу. На сайте МИД Венгрии также было опубликовано сообщение о том, что Будапешт больше не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях. «Украина вонзила Венгрии нож в спину, когда внесла изменения в закон об образовании», — говорится там.

В министерстве иностранных дел Румынии выразили надежду, что права румынского меньшинства на Украине будут сохранены, и подчеркнули обеспокоенность Бухареста в связи с этим вопросом. Министерство иностранных дел Польши пообещало пристально следить за выполнением на Украине закона «Об образовании» и предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам доступ к обучению на польском языке. Президент Молдавии Игорь Додон призвал киевские власти отменить новый закон. Он выразил мнение, что община румын и молдаван на Украине рискует подвергнуться денационализации. Позже всех отреагировали российские дипломаты. МИД России обвинил «майданные власти» в нарушении Конституции и ущемлении прав миллионов русскоязычных граждан страны.

Игорь Додон почувствовал угрозу для молдавской и румынской общин Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Принуждение к патриотизму

Полный перевод образования на украинский язык — самое скандальное, но далеко не единственное положение закона. Кроме прочего, в нем прописано 12-летнее обучение при одновременном сокращении обязательных для изучения предметов с 22 до 9. В частности, вместо физики, химии, биологии, географии и астрономии будут создаваться интеграционные курсы «Природа и человек», «Человек и мир». Язык и литература сольются в предмет «Словесность», а алгебра и геометрия вернутся в общий курс математики. Вероятно, это приведет к массовым сокращениям учителей. В отдельной поправке оговорено право административного преследования педагогов, уничижительно отзывающихся об украинских символах или самом государстве.

Новый закон, очевидно, должен способствовать усилению патриотических чувств украинской молодежи. О том, как нововведения скажутся на качестве образования, судить пока рано, но едва ли они пойдут на пользу тем ученикам, для кого украинский язык не родной. В первую очередь речь идет о русскоязычных гражданах Украины. Помешать введению закона они вряд ли смогут. Россия за последние годы утратила почти все рычаги влияния на соседнюю страну, а любые попытки самоорганизации граждан внутри Украины трактуются как сепаратизм и чреваты серьезными последствиями. Гораздо больше шансов на отстаивание своих интересов у представителей венгерской, румынской и польской общин. Украина по-прежнему дорожит евроинтеграцией, поэтому любые барьеры на этом пути будут восприниматься в Киеве крайне болезненно. Вероятно, если Будапешт, Варшава и Бухарест всерьез воспротивятся повсеместной украинизации образования, то киевским властям придется пойти на уступки.