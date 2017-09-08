Глава Закарпатья попросил Порошенко отклонить закон об украинизации образования

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль призвал президента страны Петра Порошенко ветировать или вернуть в Верховную Раду для доработки закон о тотальной украинизации образования. Заявление главы региона было в пятницу, 8 сентября, опубликовано на его официальном сайте.

«Принятый большинством Верховной Рады новый Закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами», — отметил Москаль.

Материалы по теме Закарпатская народная республика «Правый сектор» спровоцировал рост сепаратизма в венгерской колыбели Украины

Днем ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям Европейского союза. «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал он.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.