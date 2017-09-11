Додон призвал Киев отменить закон об украинизации образования

Президент Молдавии Игорь Додон призвал киевские власти отменить новый закон об образовании на Украине, который был одобрен Верховной Радой. Об этом в понедельник, 11 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

«Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины. Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него», — отметил Додон.

Он выразил мнение, что община румын и молдаван на Украине рискует подвергнуться денационализации вследствие несправедливого закона, введенного Киевом.

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7 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон противоречит ценностям Европейского союза. «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал он.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.