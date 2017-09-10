Венгрия отказалась от поддержки Украины в международных организациях

Будапешт больше не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп побеседовать о недавно принятом на Украине законе о тотальной украинизации образования. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Венгрии.

Как отмечается, решение о прекращении поддержки украинских инициатив было принято лично Сийярто, а в разговоре с Непоп он намерен сообщить, что считает недавно принятый закон «стыдным и позорным».

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7 сентября Сийярто заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям Европейского союза. «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал он.

Двумя днями ранее Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.