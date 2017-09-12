МИД России обвинил Украину в ущемлении прав миллионов русскоязычных граждан

Принятый Верховной Радой закон «Об образовании» противоречит украинской конституции и нарушает права миллионов русскоязычных граждан страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима», — подчеркивается в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что киевские власти пытаются осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, «что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере».

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11 сентября отменить новый закон об образовании на Украине киевские власти призвал президент Молдавии Игорь Додон. Он выразил мнение, что община румын и молдаван рискует подвергнуться денационализации. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон противоречит ценностям Европейского союза.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.