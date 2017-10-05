Венгрия призвала Россию объединиться для совместного давления на Украину

Заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши заявил, что Будапешт и Москва должны объединить усилия для совместного давления на Украину. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

По словам Генгеши, соседи Украины должны вместе выступить против закона об украинизации образования. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Сейчас наша задача такова: уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину», — сказал представитель Будапешта.

Он добавил, что странным выглядит отсутствие реакции на закон со стороны Евросоюза. «Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон», — подчеркнул Генгеши.

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3 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану заявил, что Будапешт и Бухарест совместно выступят против принятого Киевом закона об украинизации образования.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он заявил, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.