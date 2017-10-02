Венгры отказались обсуждать с депутатами Рады закон об украинизации образования

Венгерские парламентарии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады, на которой украинская сторона хотела обсудить положения закона об образовании. Об этом в понедельник, 2 октября, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Геращенко, в конце сентября делегация Рады была в Будапеште на организованном Советом Европы форуме по Стамбульской конвенции. «Украинская сторона предлагала встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи», — сказала она.

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26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС. В свою очередь, глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар предупредил, что после подписания украинским президентом закона об украинизации образования Киев теряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал документ как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 5-го класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.