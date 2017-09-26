МИД Венгрии посоветовал Порошенко забыть о европейском будущем Украины

Киев может забыть о европейском будущем Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования, сообщает во вторник, 26 сентября, пресс-служба венгерского МИД.

«Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС», — отметил Сийярто. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что последствия принятия закона об украинизации будут болезненными для Украины.

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О том, что Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского, сообщалось 25 сентября.

21 сентября глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар предупредил, что в случае подписания украинским президентом закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал документ как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 5-го класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.