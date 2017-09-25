Порошенко подписал закон об украинизации образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство», — отметили в пресс-службе.

По мнению Порошенко, это «одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной».

Он также подчеркнул, что закон повысит роль украинского языка в образовательном процессе. «Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры на Украине», — говорится в сообщении.

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При этом украинский президент напомнил о важности неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

«Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», — добавил Порошенко.

21 сентября глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар заявил, что в случае подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал документ как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

Ранее, 11 сентября, Будапешт информировал, что обратился в ОБСЕ и ООН с жалобой на закон об образовании на Украине.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.