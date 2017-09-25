Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании

Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог запросил личную встречу с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич в связи с новым законом Украины об образовании. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В официальном письме Балог отмечает, что нормативный акт, особенно его языковая статья, вызвал беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское. По мнению чиновника, встреча даст возможность «обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно закона», а получив информацию украинской стороны, министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия документа.

В понедельник, 25 сентября, Балог намерен принять участие в открытии учебного года в Институте имени Ференца Ракоци II в городе Берегово в Закарпатье, куда также пригласили Лилию Гриневич. В Закарпатье с рабочим визитом планирует побывать и спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

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21 сентября глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар заявил, что в случае подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал документ как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

Десятью днями ранее Будапешт информировал, что обратился в ОБСЕ и ООН с жалобой на закон об образовании на Украине.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.