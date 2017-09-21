Президент Румынии отменил визит в Киев из-за закона об украинизации образования

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Киев в связи с принятием украинским парламентом нового закона об образовании. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Agerpres.

«Когда я узнал об этом законе, я отменил визит на Украину и отменил прием спикера парламента Украины, намеченный конец сентября в Бухаресте»,— заявил Йоханнис.

По его словам, принятый закон нарушает права проживающих на Украине национальных меньшинств. «Дело в том, что этот закон резко ограничит доступ национальных меньшинств к образованию на их родном языке, и нам за это очень обидно. На Украине проживает много румын», — добавил он.

Также Йоханнис сообщил, что в кулуарах Генассамблеи ООН встретился с президентом Украины Петром Порошенко. «Я сообщил ему, что визит не состоится, пока не будет прогресса по этому закону, а также я сообщил Порошенко, что я неприятно удивлен таким развитием событий», — сказал румынский президент.

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Ранее в четверг глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар заявил, что в случае подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал закон как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

Десятью днями ранее Будапешт информировал, что обратился в ОБСЕ и ООН с жалобой на новый закон об образовании на Украине, запрещающий национальным меньшинствам этой страны учиться на родном языке. 10 сентября венгерские власти объявили, что больше не будут поддерживать инициативы Украины в международных организациях, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп побеседовать о законе о тотальной украинизации образования.

7 сентября Сийярто назвал новый закон на Украине противоречащим ценностям Европейского союза.

Двумя днями ранее Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.