Киев пообещал обсудить закон об украинизации образования с послами ЕС

Киев обсудит с послами стран Евросоюза закон об образовании, который вводит фактический запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает портал «Гордон».

«Мы уверены, что на этом историческом этапе развития нашего государства и учитывая ограничение прав детей национальных меньшинств, которые мы наблюдаем по результатам внешнего независимого оценивания, мы делаем правильный шаг в сфере расширения использования украинского государственного языка в системе образования Украины», — сказала Гриневич.

Она добавила, что с послами стран ЕС была достигнута договоренность о создании рабочей группы для обсуждения нормативного акта.

Материалы по теме На рідну мову Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей

11 сентября президент Молдавии Игорь Додон украинские власти призвал отменить новый закон об образовании на Украине. Он выразил мнение, что община румын и молдаван рискует подвергнуться денационализации. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон противоречит ценностям Европейского союза.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.