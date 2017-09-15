Киев пообещал обсудить закон об украинизации образования с послами ЕС

Киев обсудит с послами стран Евросоюза закон об образовании, который вводит фактический запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает портал «Гордон».
«Мы уверены, что на этом историческом этапе развития нашего государства и учитывая ограничение прав детей национальных меньшинств, которые мы наблюдаем по результатам внешнего независимого оценивания, мы делаем правильный шаг в сфере расширения использования украинского государственного языка в системе образования Украины», — сказала Гриневич.
Она добавила, что с послами стран ЕС была достигнута договоренность о создании рабочей группы для обсуждения нормативного акта.
11 сентября президент Молдавии Игорь Додон украинские власти призвал отменить новый закон об образовании на Украине. Он выразил мнение, что община румын и молдаван рискует подвергнуться денационализации. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон противоречит ценностям Европейского союза.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.