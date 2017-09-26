Киев запросил переговоры с Венгрией из-за отказа от поддержки евроинтеграции

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что власти Венгрии неправильно поняли принятый в стране закон об украинизации образования. Она призвала коллег из Будапешта встретиться и выслушать ее аргументы. Об этом чиновница сказала во вторник, 26 сентября, передает портал Корреспондент.net.

«Меня чрезвычайно разочаровывает, потому что странно, что наши венгерские партнеры не могут быть заинтересованы в том, чтобы украинские граждане, в том числе венгерского происхождения, также имели европейские перспективы», — заявила Гриневич.

По ее словам, сейчас права нацменьшинств нарушаются из-за того, что, получая школьное образование на Украине, они не владеют государственным языком — это не дает им возможности поступать в высшие учебные заведения и на госслужбу. «Мы будем проводить консультации с нашими партнерами, будем им доказывать, как будет реализовываться закон, показывать учебные планы, с которыми мы хотим идти в эти школы», — подчеркнула министр.

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В интервью телеканалу «112 Украина» Гриневич сказала, что встреча с министром образования Венгрии может состояться 19 октября.

Ранее в этот же день президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 5-го класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.