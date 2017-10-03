Венгрия и Румыния совместно выступили против закона об украинизации образования

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с своим румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже заявил, что Будапешт и Бухарест совместно выступят против принятого Киевом закона об украинизации образования. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает украинская редакция «Радио Свобода».

Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, так как, по его словам, «гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами». Дипломат также напомнил, что на Украине живет более полумиллиона венгров и румын.

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Днем ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что венгерские парламентарии отказались от встречи с украинской делегацией, на которой должны были обсуждаться положения закона об образовании. Об этом в понедельник, 2 октября, заявила , сообщает агентство «Укринформ».

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 5-го класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.