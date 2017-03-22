Киев обвинил Лукашенко в оскорблении чести и достоинства украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оскорбил честь и достоинство украинских граждан. Об этом говорится в размещенном на Facebook заявлении посольства Украины в Белоруссии.

«В последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес героев Небесной сотни и защитников Революции достоинства. Такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан», — отмечается в заявлении.

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В посольстве подчеркнули, что резкие высказывания Лукашенко не способствуют поддержанию авторитета Белоруссии как «миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержку добрососедских отношений с Украиной».

Днем ранее Лукашенко сообщил о задержании боевиков, которые готовились к вооруженному выступлению. По словам белорусского президента, лагеря экстремистов располагались внутри республики в районе Бобруйска и Осиповичей. «Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — заявил он.

20 марта Лукашенко заявил, что «пятая колонна» и бежавшие за границу «отморозки» пытаются дестабилизировать ситуацию в республике при поддержке западных спецслужб.