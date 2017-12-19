В Белоруссии разглядели бюджетную революцию

В Белоруссии формируется «параллельный бюджет» благодаря резервному фонду президента, который на 2018 год запланирован в размере 1,2 миллиарда белорусских рублей (около 500 миллионов евро), что вдвое больше, чем в 2017-м. Об этом пишет Deutsche Welle.

Экономист Дмитрий Иванович отметил, что аналогичные фонды предусмотрены не только при главе государства, но и в субъектах. В ряде случаев их объем сравним с региональной казной. Эксперт обратил внимание на то, что расходы таких фондов непрозрачны, и обрисовал сложившуюся ситуацию как тихую бюджетную революцию.

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Фонды, как пояснили в Минфине Белоруссии, будут пополняться за счет сверхплановых доходов местных бюджетов, а расходование будет производиться по решению президента. Таким образом, обещанный рост зарплат бюджетников переведен под личный контроль Александра Лукашенко.

В то же время Иванович сомневается, что белорусскому правительству удастся добиться роста средней зарплаты до тысячи рублей (29,2 тысячи российских рублей). Экономист указал, что население активно скупает иностранную валюту, что ставит под угрозу стабильность курса белорусского рубля.

В парламенте отмечают, что приоритет в бюджете на следующий год отдан силовикам и структурам администрации президента. Так, при корректировке главного финансового документа республики не были затронуты статьи расходов на КГБ и Комитет государственного контроля, но все остальные статьи урезали примерно на 10 процентов.

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