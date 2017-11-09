Белоруссии предложили ускориться

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Белоруссии ускорить проведение реформ. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил руководитель миссии фонда Питер Долман (Peter Dohlman), сообщает ТАСС.

По его словам, расхождение во взглядах между МВФ и Минском на скорость проведения реформ стало причиной паузы в переговорах по предоставлению Белоруссии кредита.

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МВФ рекомендует скорректировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, достичь уровня полного возмещения затрат в течение двух лет. «Крайне важно, чтобы правительство оказало поддержку тем категориям граждан, которые окажутся в уязвимом положении в процессе трансформации экономики», — отметил Долман.

Среди руководства Белоруссии растет признание необходимости реформ для модернизации экономики, отмечают в международной организации. Даже при отсутствии интенсивных переговоров фонд проводит «качественные дискуссии с властями по этим вопросам», подчеркнул представитель МВФ.

Белоруссия ведет переговоры с МВФ о получении кредита на три миллиарда долларов. В обмен на выделение средств фонд требует от Минска повышение тарифов на ЖКУ и либерализации цен. Но президент республики Александр Лукашенко считает, что условия кредита слишком жесткие. «Да, хочется получить три миллиарда дешевого кредита. Я тоже за! Но цена совершенно неподъемная для нас и несправедливая по отношению к народу и перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор», — сказал он год назад.