Замглавы «БелАЗа» задержан за взятку в 1200 долларов

В Белоруссии при получении взятки задержан заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД республики.

Имя задержанного не называется. Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия, эту должность занимает Андрей Доронин.

Топ-менеджер автомобильного завода был пойман с поличным оперативниками ГУБОПиК МВД и Следственного комитета 4 июля в Минске.

«Деньги в размере 1200 долларов США ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Мзда полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла», — говорится в сообщении ведомства.

На следующий день были задержаны начальник бюро и экономист ОАО «БелАЗ». В МВД утверждают, что они с 8 июня по 4 июля этого года «также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве "благодарности" за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла».

Согласно оперативным данным металл для нужд завода закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость. За это представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки. По данным МВД, такая схема действовала с осени прошлого года.

В настоящее время в рамках дела задержаны шесть человек — трое должностных лиц ОАО «БелАЗ» и трое представителей коммерческой структуры. Их имена не называются. В отношении работников завода возбуждены дела по статье 430 УК Белоруссии («Получение взятки»). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Представителям коммерческой компании предъявлены обвинения по статье 431 УК («Дача взятки»). Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

Следствием уже наложен арест на имущество фигурантов дела: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, семь объектов недвижимости.

Белорусский автомобильный завод «БелАЗ» производит карьерные самосвалы и производственную технику для работы в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи.