Белорусский КГБ вышел на охоту

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии провел крупнейшую за всю историю независимости страны антикоррупционную операцию, результатом которой стало задержание более 10 чиновников. Об этом сообщает белорусское издание «Ежедневник».

Как отмечается, КГБ начал зачистку коррупционеров с задержания директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ) Минздрава страны Александра Столярова. «Речь идет о поставках в белорусские медицинские учреждения оборудования не только по завышенным ценам, но и по явно мошенническим схемам, без соответствующих сертификатов либо с сертификатами, выданными ЦЭИЗ в рамках коррупционного сговора», — говорится в материале.

По информации издания, в течение прошлой недели в КГБ допросили причастных к проведению тендеров по закупке медицинского оборудования, его поставкам или сертификации. Некоторые из них после допроса были отпущены, но как минимум 10 человек были направлены в следственный изолятор.

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«Ежедневнику» удалось выяснить, что больше всего человек были задержаны в производственно-торговом предприятии «Белмедтехника», через которое проходит основная масса всех медицинских тендеров.

Кроме того, задержан занимающий должность начальника управления в ЦЭИЗ. Представитель центра сообщил «Нашей Ниве», что в предприятии задержаны два человека. Издание пишет, что подобная участь постигла и офицера Генштаба, начальника военно-медицинского управления министерства обороны полковника Алексея Еськова.

Заинтересовались белорусские спецслужбы и одной из «коммерческих» структур Минздрава, которая числится производителем медицинского оборудования и активно участвовала в поставках в белорусские медучреждения. «Фокус заключался в том, что многое оборудование на самом деле не производилось там, а покупалось у зарубежных, порой несертифицированных производителей и выдавалось за белорусское. При этом цены на такое "белорусское" оборудование были серьезно завышены за счет того, что компании-конкуренты отсеивались при помощи нехитрой схемы еще до проведения тендера», — указывают авторы «Ежедневника».

Саму же структуру возглавляет родной брат влиятельного силовика генеральского чина, пользовавшегося высоким доверием президента страны Александра Лукашенко. В КГБ полагают, что именно он обеспечивал «крышу» коррупционерам и пресекал попытки начать расследование в отношении структуры. Точных данных о его местонахождении нет: одни источники утверждают, что генерал был задержан, другие — задержан лишь его брат, а судьбу генерала решает Лукашенко.

Также КГБ обратил внимание на одного из заместителей министра здравоохранения, который, по оперативным данным, стоит вверху всей цепочки коррупционеров. Его партнерами выступали два бывших сотрудника спецслужб, которые, уйдя со службы, организовали коррупционный медицинский бизнес. Кроме того, среди задержанных фигурируют и представители «трех крупнейших мировых корпораций, известных каждому».

О начале зачистки руководства страны от коррупционеров 7 июня объявил глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Он отметил, что задержан целый ряд должностных лиц высокого уровня, однако их имен не назвал.

2 июня Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения. Белорусский лидер заявил, что правоохранительные органы страны занимаются подготовкой материалов по коррупционерам. «Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо», — указал он.

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