В Белоруссии начались чистки от коррупционеров

Правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько высокопоставленных чиновников по подозрению в получении ими крупных взяток. Об этом в четверг, 7 июня, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик, передает Tut.by.

Он отметил, что задержан целый ряд должностных лиц высокого уровня, однако их имен не назвал. Подробная информация по ним появится в течение десяти дней, указал глава КГБ.

«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», — добавил Вакульчик. Самой крупной суммой оказались 140 тысяч долларов. «Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — заметил глава КГБ.

2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения. Белорусский лидер заявил, что правоохранительные органы страны занимаются подготовкой материалов по коррупционерам. «Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо», — указал он.

В конце мая за получение взятки в размере 200 тысяч долларов был задержан помощник Лукашенко Сергей Ровнейко. КГБ следило за ним более года, в спецслужбах уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия проводились с ведома самого президента.

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