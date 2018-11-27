Белоруссия поставила под сомнение торговый союз с Россией и Казахстаном

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Белоруссия не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава Белоруссии на встрече с руководителями государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин по-прежнему открыт.

Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов, как подчеркнул Лукашенко, абсолютно невыгодно для Белоруссии и ставит страну в неравные условия по отношению к другим членам ЕАЭС. По его мнению, нужно найти справедливое решение.

«Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики», — подчеркнул глава государства.

Нормативы таможенных пошлин установлены договором от 11 апреля 2017 года. По нему Белоруссия получает 4,56 процента от пошлин, Казахстан — 7,055 процента, Кыргызстан — 1,9 процента, Россия — 85,265 процента, а в бюджет Армении поступает 1,22 процента. 14 мая 2018 года срок действия этих нормативов продлили до 31 декабря 2019 года.

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